Bismil'de Kovid-19 denetimi yapıldı
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Bismil'de Kovid-19 denetimi yapıldı

06.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:05
Bismil'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Bismil ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bismil ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur esnafı ziyaret ederek, denetimde bulundu.

Kaymakam Türkmen, kontrollü normalleşme dönemine girdiklerini, bu dönemde illerin salgındaki risk durumları sınıflandırıldığını belirterek, bu sınıflandırmaya göre de kentin düşük riskli iller arasında yer aldığını söyledi.

"Hedefimiz düşük riskli grupta devam ederek virüsü sıfırlamaktır. Uzun bir süredir kapalı olan iş yerlerimiz açıldı. Bazı iş yerlerimiz belli kapasitede çalışmak zorundaydı. Bundan sonraki süreçte alınan tedbirlere uymayanlara yaptırım uygulamak üzere denetim ekiplerimizle sahada olacağız." diyen Türkmen, tedbirlere uyulmasını istedi.

Türkmen, şöyle konuştu:

"Gayretli olacağız, birbirimizi uyaracağız, rehberlik edeceğiz ve inşallah düşük risk grubunda devamlı kalarak vaka sayımızı sıfırlayacağız. Nihayetinde de gerek aşı çalışmaları gerek diğer bulunacak tıbbi yöntemlerle bu salgın bitecek. İnşallah bu salgın hem ülkemizden hem dünya üzerinden kalkar ve eski normal hayatımıza döneriz. Buna dönmek bizim elimizde. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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