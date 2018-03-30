Bismil'de Kardeşlik Parkı'nın Yapımına Başlandı

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi desteğiyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Kardeşlik Parkı yapımına başlandı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, ilçenin en büyük parkının yapımına başladıklarını, bugüne kadar ilçede hep ilkleri gerçekleştirdiklerini, yapılacak olan Kardeşlik Parkı'nın da yine bir ilk olduğunu söyledi.

İçerisinde farklı faaliyetlerin gerçekleştirileceği parkın Şehitkamil Belediyesi desteğiyle yapılacağını kaydeden Kaymakam Gülenç, her kesime hitap edeceğini ve herkesin gezmeye gelebileceği bir park yapacaklarını aktardı.

Kardeşlik Parkı içerisinde her yaştan öğrencinin faydalanacağı temalı çocuk oyun alanları, gezinti yolları, yürüyüş ve koşu parkuru, bisikletli gezi parkuru, pergolalı gölge alanları, spor alanları, kermes ve festival alanı, yenilebilir ürünler bahçesi, kafeteryalar, çay bahçeleri, el sanatları sergi birimleri gibi çok değişik faaliyetlerin yapılabileceği alanların yer alacağını ifade eden Gülenç, şöyle konuştu:

"Kardeşlik Parkımız içerisinde birçok etkinliğin bir arada yapılacak olması nedeniyle Bismil'in gelişmesi için önemli bir projedir. Parkımızı Eylül 2018'de faaliyete geçmeyi hedefliyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyoruz. Kardeşlik Parkımız Bismilli vatandaşlarımıza ve bölgemize hayırlı olsun."