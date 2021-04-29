Bismil'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Bismil'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Bismil'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Bismil'de ihtiyaç sahibi 390 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Bismil'de ihtiyaç sahibi 390 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği tarafından ramazan ve salgın sürecinde dar gelirlilere destek olmak için temel gıda malzemeleri içeren koliler hazırlandı.

Çalışma kapsamında 13 mahallede muhtar ve imamlar tarafından tespit edilen 390 aileye hazırlanan kolilerin dağıtımı yapıldı.

Dernek yöneticilerinden Osman Gülseven, ilçede dargın aileleri barıştırmak, geçleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak gibi faaliyetlerin yanı sıra dar gelirli ailelere katkı sunmak için de çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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