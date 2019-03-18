Bismil'de Huzur ve Güven Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur ve güven toplantısı yapıldı.

Tepe Mahallesindeki salonda düzenlenen toplantıya, Tepe Jandarma Komutanlığında Uzman Çavuş Fırat Aydın, eski Tepe Belediye Başkanı Ahmet Çelebi, siyasi parti temsilcileri, Tepe Mahallesi Muhtarı Şeyhmus Özaydın, imamlar, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Uzman Çavuş Aydın tarafından güvenlik ve asayiş konusunda bilgilendirme yapıldı.

Beldede madde bağımlısı olan gençlerin tedavi ve kontrolleri ile madde bağımlılığının engellenmesi ilgili yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda Aydın, "Çocuklarımız buna bulaşmadan önlem almamız lazım. Ben eğitimin de aileden başladığını düşünüyorum. Çocuklarımızı önce biz takip edeceğiz, ondan sonra öğretmenlerimize ve müdürlerimize emanet edeceğiz." dedi.

Aydın, vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaştıklarında jandarmaya bilgi vermelerini istedi.

Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Nafi Arslan, yaptığı açıklamada, bağımlılığın sosyal statü, ekonomik durum ya da meslek fark etmeksizin herkesi tehdit eden bir durum olduğunu belirtti.

"En büyük zenginliğimiz çocuklarımız olmalıdır." diyen Arslan, çocuklarla yakından ilgilenilmesini istedi.

Toplantıda uyuşturucu konusunda çeşitli önlemler alınması amacıyla bir de komisyon kuruldu.

Komisyon tarafından alınan karar ile jandarma tarafından internet kafelerde denetim artıracak, uyuşturucu ile etkin mücadele edilecek, Tepe Mahallesi giriş ve çıkışlarında kamera sisteminin artırılması gibi bir dizi önlemler uygulanacak.

Kaynak: AA