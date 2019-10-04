Bismil'de hastaneye ulaşım sağlayan iki otobüsün görevden alındığı iddiası

04.10.2019 14:04

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Bismil ilçesinde hastaneye ulaşım sağlayan iki otobüsün görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Bismil'de hastaneye ücretsiz ulaşım sağlayan iki otobüs kayyum tarafından geri alındı" başlıklı asılsız ve gerçeğe aykırı ifadelere yer verildiği bildirildi.

Söz konusu haberlerin gerçekle ilgisi bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Bismil ilçemizde vatandaşlarımızın hastaneye ulaşım ihtiyacı konusu 18 Ocak 2018'de ilçeyi ziyaret eden Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na iletilmiş, Valimizin talimatı sonucu Bismil Kaymakamlığımızca Belediye Başkan Vekilliği döneminde 31 Mart tarihine kadar kiralanan minibüslerle ulaşım hizmeti verilmeye başlanmıştır. " denildi.

Seçim sonrası HDP'li Belediye Başkanının göreve gelmesiyle bu hizmetin iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun tepki sonucu Büyükşehir Belediyesine ait olan otobüslerin Bismil Belediyesine tahsis edilmesiyle hizmet verilmeye başlanmıştır. Bugün yapılan işlem Büyükşehir Belediyesine ait olan otobüslerin Bismil Belediyesine tahsis kararının iptal edilmesi ve otobüslerimizle aynı hizmetin Büyükşehir Belediyesi denetim ve gözetiminde daha kaliteli ve sürekli verilmeye başlamasıdır. Devam eden hizmetin iptal edileceği iddiaları tamamen asılsız ve mevcut Büyükşehir Belediyemize yönelik kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik çabaların ürünüdür. Terör örgütü ve uzantılarının ihaneti sonucu yıllardır en temel hizmetlere erişimde büyük sıkıntılar yaşayan değerli vatandaşlarımız hizmeti verenle millete ihanet edenleri ferasetiyle her zaman ayırt etmekte ve görmektedir. Bu gerçek dışı iddiaları öne süren ve yalan haber yaparak bu asılsız iddiaları yaymaya çalışanlara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır."

Kaynak: AA