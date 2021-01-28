Bismil'de gebelik okulu anne adaylarının hizmetine sunuldu

Bismil Kaymakamlığı ve Bismil Belediyesi iş birliğiyle açılan gebelik okulu anne adaylarının hizmetine sunuldu.

Gebelik okulunda gerçekleşecek olan eğitimde adaylara gebelik, doğum ve sonrası, anne ve bebek bakımı, sağlıklı bir doğum süreci ve yeni doğan bakımı hakkında bilgilendirilecek.

Eğitimde özellikle anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi hedefleniyor.

Bismil Kaymakamı ve Bismil Belediyesi Başkan Vekili Hamza Türkmen, gebelik okulunda dördüncü ayını dolduran anne adaylarına hizmet verdiklerini belirtti.

Türkmen, "Amacımız anne adaylarımıza pilates ya da diğer spor malzemeler yardımıyla doğuma fiziksel bir halde hazırlık sağlamak, bebek, doğum, gebelik ve sonrasındaki süreçte oluşabilecek sağlık problemleri hakkında anne adaylarımızı bilgilendirmek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin