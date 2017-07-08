Bismil'de Evde Bakım Hizmeti

Görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi, evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yaralarını sarıyor.



Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan evde bakım hizmetleri ekibi, ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımları, evinin bakımını ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla çalışıyor.



Bismil Belediye Başkanvekili Kaymakam Turgay Gülenç, yaptığı açıklamada, gelen başvuruları değerlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ettiklerini belirtti.



Kaymakam Gülenç, vatandaşların belediyeyi arayarak ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği vatandaşlara kişisel ve evde bakım hizmeti verdiklerini söyledi.



Çalışmalar kapsamında vatandaşın kişisel bakımı, ev eşyalarının değişimi, evinin bakımını yaptıklarını belirten Gülenç, şöyle konuştu:



"Günde yaklaşık 3 evin bakımını yapıyoruz. Yaklaşık 5 aydır bu hizmetleri yerine getirmek amacıyla çalışıyoruz. Ekiplerimiz, mahallelerde insanları rencide etmeden hizmetlerini yapıyorlar. Yapmış olduğumuz hizmeti insanları kırmadan yapmak istiyoruz. Halkımıza gelin bizleri haberdar edin diyoruz. Belediye olarak biz vatandaşlarımızın emrindeyiz. Aynı zamanda ilçemizden gelen evde bakım taleplerini de elimizden geldiği şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Her ay hizmetimizi yeniliyoruz. Öyle yerler var ki bazı vatandaşlarımızın evlerini en baştan değiştiriyoruz."



Gülenç, evde bakım hizmetleri, cami temizleme, ikinci el eşya hizmetlerinin yanı sıra sağlık, engelli ve yaşlılar ile ilgili tüm hizmetleri de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.