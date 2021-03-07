Bismil'de 'Dinamik Denetim Modeli' başladı
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Bismil'de 'Dinamik Denetim Modeli' başladı

07.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:59
Bismil'de 'Dinamik Denetim Modeli' başladı

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Covid-19 tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de kafe ve restoranlar denetlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Covid-19 tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kapsamında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de kafe ve restoranlar denetlendi.

Dinamik Denetim Modeli kapsamında Bismil ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, beraberinde bulunan heyetle ilçe merkezinde kafe, restoran gibi işletmelerde denetime çıktı.

"Bu süreci kazasız belasız atlatacağız"

Denetim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Türkmen, "İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde tüm Türkiye'de denetimler devam ediyor. Bakanımızın talimatıyla da Bismil'de şu an 400 personel denetimde. Burada kolluk kuvvetleri var, belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları var yani denetimle ilgili uzaktan yakından ilgisi olan herkes var. Bunlar daha çok rehberlik amaçlı denetimler yapıyorlar. Bu kontrollü normalleşme döneminde, denetimleri daha sıklaştırarak, rehberliklerimizi arttırarak inşallah bu süreci kazasız belasız atlatacağız" dedi.

Kaymakam Türkmen açıklamasının ardından bölgeden ayrılırken, denetimlerin her gün belirli saatlerde devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Bismil'de 'Dinamik Denetim Modeli' başladı
Bismil'de 'Dinamik Denetim Modeli' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Gündüz

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