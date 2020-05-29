Bismil'de cuma namazı 7 farklı parkta kılındı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazı 7 parkta kılındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazı 7 parkta kılındı.

Bismil'de Kaymakamlık ve Müftülük tarafından belirlenen parklara gelen vatandaşlara maske dağıtıldı, seccade getirmeyenlere de tek kullanımlık seccade verildi.

Parklarda sosyal mesafeye uyulması için şerit çekildi.

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ilçede camilerin dezenfekte edildiğini belirterek, cuma namazının belirledikleri 7 noktada kılındığını aktardı.

Kurban da kesildiğini dile getiren Durmuş, "Cenab-ı Allah'tan dileğimiz koronavirüsün son bulması ve tüm vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması, tekrar camilerimizin 5 vakit namazda cemaatle buluşması. Allah yaptığımız ibadetleri kabul etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA