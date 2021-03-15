Bismil'de "çörek otu" okulu açıldı

Bismil Kadın Kooperatifi, kadınlara yönelik "çörek otu" okulunu açtı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in teşviki ile kadınlara yönelik iş ortamı oluşturmak için faaliyetlerine başlayan kadın kooperatifi, çörek otu üretmek için 30 dönümlük arazide tohum ekti.

Türkmen, yaptığı açıklamada, kadın kooperatifinin kısa sürede çok yol aldığını belirtti.

Türkmen, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız hali hazırda olan ürünleri işleyip satmanın yanı sıra kendi mahsullerini yetiştirmek için Bismil'in verimli topraklarına tohumlar atıyor. Bugünde bu amaçla buraya gelerek daha önce açtığımız iş okulları gibi bir yenisi daha ekleyerek çörek otu okulumuzun tohumunu attık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz