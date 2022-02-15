Bismil'de çocuklar için kreş ve oyun odası kayıtları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde hizmet verecek kreş ve oyun odasına kayıt almaya başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, okul öncesi eğitime destek vermek amacıyla açtığı gündüz bakım evleri ve oyun odalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Bismil'de bulunan eski Devlet Hastanesini eğitim yuvasına dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, binanın 1'inci katını kreş ve oyun odasına dönüştürdü.

Oyuncak ve oyun gruplarının bulunduğu oyun odalarından, 4-6 yaş grubu çocuklar, hafta içi 08.30 ile 16.30 saatleri arasında faydalanabilecek.