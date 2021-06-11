Bismil'de çiftçilerin katıldığı toplantıda sulamada yaşanan sorunlar görüşüldü
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Bismil'de çiftçilerin katıldığı toplantıda sulamada yaşanan sorunlar görüşüldü

Bismil'de çiftçilerin katıldığı toplantıda sulamada yaşanan sorunlar görüşüldü
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen toplantıda çiftçilerin sulama konusunda yaşadığı sorunlar görüşüldü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen toplantıda çiftçilerin sulama konusunda yaşadığı sorunlar görüşüldü.

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Remzi Çekiç, Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, Sulama Birliği Başkanı Oktay Kılıç, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Çekiç, Bismil'de 1 milyon 400 bin dönüm tarımsal arazi bulunduğunu, bunun 1 milyon 90 bin dönümünün ÇKS'ye kayıtlı olduğunu belirtti.

"Su kaynaklarının kıt olduğu ve sulanabilecek araziye yetmediği düşünüldüğünde modern sulama sistemleri daha fazla alanda sulu ziraat yapmak ve daha fazla ürün elde etmek için hayati önem taşımaktadır. " diyen Çekiç, arazilerin suya kavuşmasının önemine değindi.

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Vural da suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

Kılıç da su kaynaklarının verimli kullanılması için tarlalarda kanal üzerinde gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getirerek, birliğe kayıtlı çiftçi ve muhtarlara mesajla bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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