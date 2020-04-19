Bismil'de çiftçiler tarlanın yolunu tuttu Bismil ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, tarlada ekim yaptı.

Bismil ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, tarlada ekim yaptı.

Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden işçiler, maske ve eldivenlerini takarak çalıştı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kerem Süleyman Yüksel üreticilere her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

Üretici Musa Çelebi, "Bismil'de 1 milyon 300 bin dönüm arazide bir karış toprağı boş bırakılmaması gerekir. Bizi kısıtlamadan muaf tutan bakanlığa teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA