Bismil'de Asfaltlanmayan Yer Kalmayacak

Diyarbakır'ın Bismil ilçe Belediyesi kamyon garajının etrafı ve ilçe merkezindeki çalışmalarla asfalt sezonunu başlattı. Bismil Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Turgay Gülenç, "Muhtarlarımızla verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Kardan dolayı bozulan yerler de dahil olmak üzere her taraf asfaltlanmış olacak" dedi.



Bismil İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Turgay Gülenç, asfaltlama hizmetinin son derece önemli olduğu belirterek, yolların kaliteli olmasının ilçenin kalitesini ortaya koyması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Bismil'e yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gittiklerini aktaran Başkan Gülenç, "Asfalt ihalesinden sonra bir taraftan belediyemizin birimleri, bir taraftan yüklenici firmanın elemanları tarafından kardan dolayı bozulan yerler de dahil olmak üzere her taraf asfaltlanmış olacak. Tüm muhtarlarımızla verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



"Bismil halkı hak ettiği hizmeti alacak"



Bismil halkının hak ettiği hizmeti alacağını dile getiren Başkan Gülenç, şunları söyledi:



"Biz hep birlikte el ele, gönül gönüle vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verme gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu cevabı da en kısa sürede veririz. Yolların bir an evvel tamamlanması için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan ekiplerimize başarılar diliyorum." - DİYARBAKIR