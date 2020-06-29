Bismil'de AK Parti İlçe Başkanlığına saldırı olayıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.25 sularında AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atılması ve binanın dış yüzeyinin zarar görmesi üzerine olayın faili ya da faillerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, olayı bizzat gerçekleştirenler ile onlara yardım eden ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler tarafından kullanılan metruk bir binada yapılan aramada ise hazır durumda 8 molotofkokteyli ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA