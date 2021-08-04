Bismil'de 6 mahalleye korona virüs karantinası
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Bismil'de 6 mahalleye korona virüs karantinası

Bismil'de 6 mahalleye korona virüs karantinası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bismil ilçesinde 90 kişide korona virüs belirtileri üzerine yapılan test sonucundan pozitif çıktı.

Bismil ilçesinde 90 kişide korona virüs belirtileri üzerine yapılan test sonucundan pozitif çıktı. Bunun üzerine 6 mahalle, 2 Ağustos itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde 6 köy, korona virüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Korona virüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, Bismil İlçesi Aralık, Ambar, Eliaçık Güngeçti, Sinanköyü ve Serçeler köylerinde de yeni vakalar tespit edilmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, bu yerleşim yerlerinin karantinaya alınmasına karar verildi.

Kaymakam açıklamada bulundu

Bismil Kaymakamlığınca da yapılan açıklamada, "Bismil'e bağlı Aralık, Ambar, Eliaçık, Güngeçti, Sinanköy ve Serçeler köylerinin 02 Ağustos 2021 tarihinden itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alınarak köylerin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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