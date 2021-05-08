Bismil'de 6 bin 500 çiçek ekildi

Bismil Belediyesince, ilçenin çeşitli yerlerine 6 bin 500 çiçek ekimi yapıldı.

Bismil Belediyesince, ilçenin çeşitli yerlerine 6 bin 500 çiçek ekimi yapıldı.

Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları çiçeklendirme ve bakım onarım çalışmalarını ilçenin geneline yayarak sürdürüyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, çiçeklendirme ve bitki dikimi çalışmalarının ilçedeki tüm parklarda, yeşil alanlarda, kaldırımlarda, refüjler ve kavşaklarda devam edeceğini belirtti.

Mevsimlik bitki ve ağaç dikimi çalışmalarının yanı sıra ekiplerin bir yanda da bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Türkmen, şöyle konuştu:

"İlçenin ulaşımında önemli yeri olan güzergahları renklendiriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan parklarımızda çeşitli bitki ve çiçekleri toprakla buluşturuyoruz. Parklarımız için sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Başlattığımız çalışmaların vatandaşlarımızın yüreklerine sevgi, yüzlerine tebessüm getirmesini diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz