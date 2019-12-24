Bismil'de 300 öğrenciye kışlık giysi yardımı

24.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:38

İstanbul Maltepe'de bulunan Diyarbakır Bismil Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 300 öğrenciye kışlık bot, mont ve bere gönderildi.



İstanbul'daki Bismil Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ilçede bulunan öğrencileri yalnız bırakmadı. Dernek yönetimi, Bismil'deki 300 öğrenciye, kışlık bot, mont ve bere gönderdi. Konu ile ilgili bilgi veren Bismil Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Sebih Altun, İstanbul'da bir araya geldikleri iş adamları üyelerin yardımı ile Bismil'de üç okulda toplam 300 öğrenciye kışlık elbise ve ayakkabı yardımında bulunduklarını söyledi.



Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven de, yardımlarından dolayı Bismil Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticilerine teşekkür etti. Gülseven, "Çocuklarımıza giyim malzemesi dağıtıldı. Biz eğitim camiası olarak bu tür yardımların çoğalmasını istiyoruz. Özelikle hemşerilerimizin bu duyarlılığı gösterip ta İstanbul'dan buraya kadar gelmeleri çocuklarımızla bir araya gelmeleri bizim için çok manidar bundan sonra ki süreçte de kendileriyle iş birliği devam ederek daha çok maddi durumu düşük olan öğrencilerimize ulaşacaklarını umut ediyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından dernek tarafından gönderilen giyecekler, öğrencilere dağıtıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA