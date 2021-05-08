Bismil Belediyesinden kadınlar için iş imkanı
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Bismil Belediyesinden kadınlar için iş imkanı

Bismil Belediyesinden kadınlar için iş imkanı
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Bismil Belediyesi tarafından tahsis edilen arazide kadınlar sebze yetiştirerek aile bütçelerine katkıda bulunacak.

Bismil Belediyesi tarafından tahsis edilen arazide kadınlar sebze yetiştirerek aile bütçelerine katkıda bulunacak.

Bismil Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımlarına ve istihdam edilmelerine yönelik açılan kadın kooperatifini desteklemek amacıyla 17 aileye arazi tahsis etti.

Tarlalarda üretim yapacak ailelere belediyenin ziraat mühendisleri tarafından eğitim verildi. Ziraat mühendisleri kontrolünde ekilen domates, biber, patlıcan gibi ürünlerden hasat sonunda elde edilecek gelir geri ödemesiz bir şekilde ailelere verilecek.

Sebze bahçesini ziyaret eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kadınlarla fide ekimi yaptı.

Belediyeye ait arazide sebze yetiştirileceğini kaydeden Türkmen, "Yetiştirdiğimiz ürünlerin bir kısmını ham olarak bir kısmını da işlenmiş olarak satmayı planlıyoruz. Toplanan gelir burada çalışan kadınlara verilecek ve onlara bir gelir sağlanacak." dedi.

Kooperatif üyesi 4 çocuk annesi Kader Fidan da elde edilecek gelirle çocuklarını okutacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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