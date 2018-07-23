Bismil Belediyesinden Cenaze Hizmetlerinde Örnek Çalışmalar

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, mezarlıklarda yaptığı çalışmalar ve vatandaşların cenaze işlemlerinde örnek hizmetler yapmaya devam ediyor.

Bismil Belediyesi, cenaze hizmetleri kapsamında, cenaze yıkama, cenaze nakli, cenaze evlerine izzet ve ikram ile taziye evlerin inşaatlarına verdiği desteklerin yanı sıra mezarlıklarda peyzaj düzenlemeleri yaparak ilçedeki mezarlıklarının daha temiz olmasına özen gösteriyor. Bismil'deki mezarlıklarda yağışlı havaların da etkisiyle uzayarak kötü bir görüntü oluşturan yabani otlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından temizleniyor. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyareti gerçekleştirecek vatandaşların sıkıntı çekmeden rahatça hareket edebilmesi için çalışmalarını artıran ekipler, TOKİ Mezarlığı'nda ot biçme işlemini tamamladı.

Yapılan bu çalışmalarla mezarlıkların daha temiz bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, "Belediye olarak mezarlıklarımızı daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimizden bu yana mezarlıklarda gerçekleştirdiğimiz yenileme mezarlıklarımız çok daha modern ve güzel bir hale geldi. Yakınları vefat eden vatandaşlarımıza bu zor günlerinde biraz olsun destek olmak ve üzerlerindeki yükü almak adına talepleri doğrultusunda ikramlarda bulunuyor bunun yanında, taziye evleri olmayan mahallelerimizin taziye evleri inşaatlarına destek de bulunuyoruz. Mezarlıklar Müdürlüğümüz, 2 cenaze nakil ve yıkama aracı ve iş makinelerimiz ile 7/24 halkımıza hizmet veriyoruz. Cenaze hizmetlerinde örnek bir belediyeyiz ve her alanda halkımıza en iyi şekilde hizmet vererek örnek belediyecilik sergilemeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR