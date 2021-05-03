Bismil Belediyesince kırsal mahallerde tatlı ikramı yapıldı
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Bismil Belediyesince kırsal mahallerde tatlı ikramı yapıldı

Bismil Belediyesince kırsal mahallerde tatlı ikramı yapıldı
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Bismil Belediyesince ramazan dolayısıyla kırsal mahallelerde tatlı ikramı yapıldı.

Bismil Belediyesince ramazan dolayısıyla kırsal mahallelerde tatlı ikramı yapıldı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu belirtti.

Türkmen, bu amaçla sadece merkez mahallelere değil kırsal mahallere de tatlı ikramı yaptıklarını ifade etti.

Türkmenhacı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar bu güzel hizmetten dolayı Belediye Başkanı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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