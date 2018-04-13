Bismil Belediyesi Yaşlıları Yalnız Bırakmıyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Hasta ve Yaşlı Evde Bakım Hizmeti Ekibi ilçedeki yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekip, yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında faaliyetlerini sürdüren Bismil Belediyesi, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan hasta ve yaşlılara ulaşarak, sıcak yemek, hastane refakati, temizlik ve kişisel bakım hizmetleri veriyor. Belediyenin Hasta ve Yaşlı Evde Bakım Hizmeti Ekibi, kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin, kişisel bakımlarını gerçekleştirip, hastaların yaşadıkları ortamı sağlık koşullarına uygun hale getirerek, evlerinde her türlü temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlerini gerçekleştiriyor. Kişisel bakım ve temizlikten sonra, evi baştan aşağıya kontrol ederek arızalı ve kullanılmayan yerleri elden geçirerek hazır hale getiren ekipler, özellikle sağlık koşulara uymayan ve kullanılamayacak durumda olan eşyaları imha ederek yenileri ile evi baştan aşağı değiştiriyorlar. Evde bakım personeli tarafından gerçekleştirilen hizmetler kapsamında, vatandaşların kişisel bakım ve ev temizliği yapılıyor. Temizlik hizmeti ise, temizliğini yapmakta zorlanan vatandaşın ihtiyacına göre gerçekleştirilirken, evlere ilaçlama da yapılarak, hijyenik hala gelmesi sağlanıyor. İlçede son 4 ayda yaklaşık 1000 aileye temizlik, bakım onarım ve kişisel bakım hizmeti verildi. Ayrıca hastanede işi olan vatandaşlara araç göndererek, ulaşım ihtiyaçlarını da karşılıyor.

"Yaşlılarımız en öncelikli görevimizdir"

İlçedeki yaşlı ve hasta vatandaşların her daim yanlarında olduğunu ifade eden Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, "Evde bakım hizmetinde amaç vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Yaşlılarımız en öncelikli görevlerimizin arasında yer alıyor. Bu hizmet, çocukları, komşuları ve akrabaları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyenler için verdiğimiz bir hizmettir. Bu vatandaşlarımız, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle iletişime geçerek başvuruda bulunabilirler" dedi.

"Yaşlılarımız el üstünde tutuluyor"

Evde bakım hizmeti ekibinin düzenli olarak evlerine geldiğini ifade eden Nergiz Şimşek (90), "Hiç kimsem yok. Evde yalnız yaşıyorum. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa belediyeyi arıyorum, araç gönderip bizi hastaneye kadar götürüyorlar. Daha sağlıklı ve iyi koşullarda yaşamamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Belediye olmasaydı sahipsiz kalırdım. Allah Başkanımızdan razı olsun" diye konuştu.

"İhtiyaç duydukları her şeyi ekiplerimiz karşılıyor"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Arap Karademir, son bir yıldır yaşlılar için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yaşlı birimlerinin şu an 286 kişiye hizmet verdiğini aktaran Karademir, şunları kaydetti:

"Bunlardan 130 kişiye periyodik bir şekilde kişisel bakım ve refakat hizmeti yapılmaktadır. Bunlardan 90'ına ise evlerinde bire bir yardım hizmeti vermekteyiz. Bu yardım hizmeti çeşitlilik gösteriyor. Kişisel bakımlarını, banyolarını yapıyoruz. Hastaneye giderken kendilerine refakat ediyoruz. Elemanlarımız yaşlılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda mutfak alışverişlerini de sağlıyor. İhtiyaç duydukları her şeyi ekiplerimiz karşılıyor. En önemlisi de yaşlılarımızın temizlik ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Görevlendirilen ekiplerimiz yaşlıların evini ziyaret edip tepeden tırnağa temizleyerek kendilerine pırıl pırıl teslim ediyor. Bunun yanında yaşlılarımıza misafir geldiğinde de çalışıyoruz. Talep edildiği takdirde misafir gelmeden önce eve gidip hem temizliği yapıp hem de ikramlıkları hazırlıyoruz. Misafirler gittikten sonra da yeniden gelip evi toparlayıp temizliyoruz. Belediye olarak bütün yaşlılarımıza hizmet vermek için elimizden gelen bütün çabayı göstermekteyiz." - DİYARBAKIR