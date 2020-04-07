Bismil Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından sokak hayvanları için parklara mama ve su bırakıldı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından sokak hayvanları için parklara mama ve su bırakıldı.

Bismil Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemleri kapsamında alınan çeşitli kısıtlamalar sonucu vatandaşlardan gelen yardımların pek çoğundan mahrum kalan sokak hayvanlarını unutmadı. İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Bismil Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için parkları dezenfekte edip temizledikten sonra ilçenin dört bir yanındaki parklara yerleştirilen kaplara, mama ve su bıraktı. Ülke genelinde tüm restoran ve kafeteryaların kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte yiyecek ve içecek bulmaları da zorlaşan sokak hayvanları için Bismil belediye tarafından mama ve su takviyesi yapılıyor.

Korona virüs tehdidi karşısında her türlü önlemi almaya devam ettiklerini belirten Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, "Sokak hayvanlarının canları bize emanettir. Dışarıda değilsiniz diye sokaktaki canlarımızı yalnız sanmayın. Sokak hayvanlarını bu zorlu günlerde unutmayarak ilçemizin birçok mahallesinde bulunan parklara mama ve su bırakıldı. Bu kapsamda can dostları olarak gördüğümüz sokak hayvanlarına yiyecek ve su desteği sürecek. Kendiniz için evde kalmaya devam edin. Evde kalalım, sağlıklı kalalım" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA