Bismil Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
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Bismil, Güncel

Bismil Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşların acil ihtiyaçları karşılamak için 25 araçla hizmet veriyor.

12.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:46
Bismil Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşların acil ihtiyaçları karşılamak için 25 araçla hizmet veriyor.

Bismil Belediyesi, 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası vatandaşların acil ihtiyaçları için alarma geçti. Bismil Belediyesi ekipleri, talepte bulunan bütün vatandaşların ekmek ve ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürmeye de devam ediyor. Bismil'de açık olan fırıncılar telefon üzerinde gelen siparişleri evlere götürerek evlere hizmet götürürken zabıta ekipleri ise fırıncıları gezerek maske dağıtımı yaptı. Polis ekipleri sokaklarda dolaşarak yasaklara uymayanlara ceza kesti.

Bismil Belediyesi ayrıca korona virüs salgını sebebiyle işsiz kalan veya günlük çalıştığı için maddi sıkıntı yaşayanlara sokağa çıkma yasağı süresince de gıda yardımını sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı süresince Bismillileri hizmet üretmeye devam edeceklerini açıklayan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, "Öncelikle tedbirlere ve yasağa uyan Bismil halkına teşekkür ediyorum. Virüsün yayılmasını durdurmak için devletin aldığı bu karar doğrultusunda Bismil halkı bu yasağa uyarak evlerinde kaldı. Biz belediye olarak daha öncede uyguladığımız Vefa Sosyal Destek Grubuyla 65 yaş üstü vatandaşlarımıza her tür ihtiyaçlarını evlerine götürerek karşılıyoruz. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte ilçede ki tüm muhtarlar ve emniyet teşkilatı yanı sıra jandarmayla irtibat kurarak gerek şehir merkezinde gerekse köylerde halkımızın yasağa uyması ve temel gıda ekmek ve ilaçlarını karşılamak için bir işbirliği içine girdik. Bu kapsamda aldığımız karar doğrultusunda halkımızın mağdur olmaması için muhtarlar, emniyet, belediye ve kaymakamlık olarak bize telefonla ulaşan vatandaşlarımıza ekmek isteyenlerin tutuğumuz 25 araçla irtibatlı olduğumuz 33 fırından ekmek alarak evlere hizmet veriliyor ayrıca ilaç ihtiyacı olan vatandaşlarımızı eczaneye götürerek ilaçlarını almasını sağlıyoruz. Bismilliler endişe etmesin biz görevimizin başındayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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