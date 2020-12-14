Bismil Belediyesi'nden evde kalanlara müzik ziyafeti

Bismil Belediyesi koronaviris tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayanlar için müzik ziyafeti sundu.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında vatandaşa moral vermek için Bismil Belediyesince etkinlik düzenlendi.

Bando takımı, yaklaşık 5 saat boyunca enstrüman çalıp Bismillilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Bismil halkının yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmanın kendilerini de mutlu ettiğini aktaran Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen şöyle konuştu:

"Özel olarak getirdiğimiz bando ekibi ile Bismil halkına sürpriz yaptık. Halkımız, evlerinin balkon ve pencerelerinden alkışlarla tempo tuttu. Bu zorlu süreçte halkımızın yüzünde azıcık da olsa tebessüm oluşturduysak ne mutlu bize. Umudumuzu kaybetmeden tedbirli olup tüm kurallara uyalım. Bismil Belediyesi olarak her anlamda vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zorlu süreci birlikte atlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz