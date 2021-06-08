Bisküvi yüklü tır TEM'de alev alev yandı
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Bisküvi yüklü tır TEM'de alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAKARYA (İHA) – TEM Otoyolu Sakarya geçişinde bisküvi yüklü tır alevlere teslim oldu.

SAKARYA (İHA) – TEM Otoyolu Sakarya geçişinde bisküvi yüklü tır alevlere teslim oldu. Çekici ve dorseyi saran alevler itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çekici kısmının kullanılamaz hale geldiği yangında TEM Otoyolu İstanbul istikameti kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Yangın, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki bisküvi yüklü 34 JP 7480 plakalı tırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada alevler büyüyen alevler çekici ve dorseyi sardı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği esnada trafik kısa süreliğine polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi. Dorsede de maddi hasarın oluştuğu yangınla alakalı inceleme başlatıldı. Tırın alev alev yandığı anlar ise otoyoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Bisküvi yüklü tır TEM'de alev alev yandı
Bisküvi yüklü tır TEM'de alev alev yandı
Bisküvi yüklü tır TEM'de alev alev yandı
Bisküvi yüklü tır TEM'de alev alev yandı
Bisküvi yüklü tır TEM'de alev alev yandı
Bisküvi yüklü tır TEM'de alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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