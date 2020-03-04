04.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:13

Bisküvi ambalajında uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde bisküvi ambalajının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı. Ekipler, saat 00.00 sıralarında Alaşehir'e giriş yapan otomobili durdurmak istedi. Otomobilde bulunan iki kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, Alaşehir Hacıbey Mahallesi'nde sıkıştırdıkları otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bisküvilerin içerisine gizlenmiş ambalajlı halde 31.90 gram kristal isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan E.Z. (32) ve Ü.M. (23), sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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