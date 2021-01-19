Bişkek'te okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bişkek'te okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı

19.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:26
Bişkek'te okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

Bişkek Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede epidemiyolojik durumun istikrarlı hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, başkent Bişkek'te okulların 1, 5, 9 ve 11. sınıflarının yüz yüze eğitime geçmesine izin verildiği kaydedildi.

Buna göre bugün okullarda yaklaşık 53 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, derslere ateş ölçümü yapılarak alındı.

Sınıflarda öğrenciler, aralarına birer boşluk bırakılarak oturtuldu.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev de başkentte bir liseyi ziyaret etti.

Toplam 97 okul ve 87 kreşin eğitim hizmeti verdiği Bişkek'te 7 bin 200 öğretmen ve 1370 kreş eğitimcisi görev yapıyor.

Ülke genelinde yüz yüze eğitim süreci kasım ayında kısmen başlamıştı.

Aşılanma sürecinin başlamadığı Kırgızistan'da tespit edilen günlük Kovid-19 vaka sayısı son bir ay içinde 100'ün altına indi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün 90 yeni vaka tespit edildi, 145 hasta iyileşti, virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başladığı 18 Mart'tan bu yana, 83 bin 268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 79 bin 249 hasta taburcu edildi ve 1390 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bişkek'te okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:44:04. #1.15#
title