BİSİM istasyonlarının sayısı artıyor
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BİSİM istasyonlarının sayısı artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle artan trafik yoğunluğuna karşı bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırdı.

BİSİM istasyonlarının sayısı artıyor
16.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:19

Vasıf Çınar, Şehit Nevres ve Plevne bulvarlarında çalışmalarını tamamlayan ekipler, yaz sonuna kadar Karşıyaka, Bayraklı, Konak ve Balçova ilçelerinde 40 kilometrelik yeni bisiklet yolunu bitirecek. 40 istasyon, 550 bisiklet ve 70 Tandem bisikletten oluşan bisiklet filosuna Eylül başına kadar 100 bisiklet, 120 park yeri ve 10 istasyon daha eklenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde toplu ulaşım kullanımının azalması nedeniyle artan trafik yoğunluğuna karşı bisiklet yolu projelerini hızlandırdı. Ayrılmış bisiklet yolları, daha hızlı uygulamaya alınabilecek paylaşımlı bisiklet yolları ve bisiklet şeritleri projelerine başlayan Büyükşehir Belediyesi, Vasıf Çınar, Şehit Nevres ve Plevne bulvarlarındaki çalışmalarını tamamladı. Bisikletli ulaşım olanaklarını artırarak trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen çalışma kapsamında Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Balçova'da 40 kilometre uzunluğunda yeni bisiklet yolu oluşturuluyor.

BİSİM'e 10 istasyon daha

BİSİM Bisiklet Paylaşım Sistemi ağı 10 istasyonla genişleyecek. 40 istasyon, 550 bisiklet ile 70 Tandem bisikletten oluşan bisiklet filosuna Eylül ayı başına kadar 100 bisiklet, 120 park yeri ve 10 istasyon daha eklenecek. Bisiklet kullanıcılarının yolculuklarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için kent genelinde 35 noktaya bisiklet tamir kiosku, 50 noktaya bisiklet pompası ve 400 noktaya bisiklet ayak dayama aparatları konacak.

Yeni bisiklet yolları nerelerde yapılıyor?

Karşıyaka'da Girne, Gün Sazak, Aziz Nesin Bulvarları ile Mavişehir 2040/3, 2040/4, 6523, 6522 sokaklar,Konak'ta Gazi, Talatpaşa ile Cumhuriyet bulvarları,Yeşildere paralelinde yer alan 2251, 5402, 1038 sokaklar ile Yeşildere Caddesi yan yolu, Gaziler Caddesi,Bornova yönünde Liman Caddesi ile Ankara Caddesi yan yolu, Bayraklı'da Manas Bulvarı, Sakarya, Hardaraliyev ve Mustafa Kemal caddeleri, Bornova'da Gediz caddesi, Balçova İnciraltı Caddesi, Yıldız Sokak, Yenikale Sokak ve Gürler Caddesi'ndeki çalışmalar yaz sonunda tamamlanacak.

Bisiklet yolları kent içinde yaygınlaşıyor

Bu çalışmalar kapsamında 14.4 kilometre uzunluğunda bisiklet şeridi, 4.4 kilometre uzunluğunda ayrılmış bisiklet yolu ile 21.1 kilometre uzunluğunda paylaşımlı bisiklet yolu oluşturulacak. Yeni bisiklet yollarının oluşturulması ile birlikte sadece sahil şeridinde değil bisiklet kent içinde de daha rahat ve güvenli bir ulaşım aracı olacak. Yeşildere Caddesi'ndeki uygulamalar ile Buca ile Konak,Balçova'daki uygulamalar ile Üçkuyular ile Sahilevleri, Vasıf Çınar, Şehit Nevres ve Plevne bulvarlarındaki uygulamalar ile Kordon-Kültürpark, Liman Caddesi, Sakarya Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Gediz Caddesi'ndeki düzenlemeler ile Konak ile Küçükpark, Mavişehir bölgesindeki projeler ile bisiklet kullanıcıları için Mavişehir İzban İstasyonu ile Bostanlı arasındaki bağlantı sağlanmış olacak.

Kaynak: Bültenler

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