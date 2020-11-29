Bisikletten düştü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
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Bisikletten düştü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

29.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:30
Bisikletten düştü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan Yılmaz Bayraktar, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan Yılmaz Bayraktar, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 22 Kasım'da, Köprü Mahallesi Murat Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle turdan dönen Yılmaz Bayraktar, sokak üzerinde dengesini kaybederek düştü. Kafasını çarparak, ağır yaralanan Bayraktar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz Bayraktar, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bayraktar'ın, Atam Motosiklet Kulübü İpsala temsilcisi olduğu, ayrıca bisiklet ve doğa sporlarıyla uğraştığı bildirildi.

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Bisikletten düştü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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