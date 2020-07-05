Bisikletten düşerek yaralanan çocuğu annesi teselli etti
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Bisikletten düşerek yaralanan çocuğu annesi teselli etti

Bisikletten düşerek yaralanan çocuğu annesi teselli etti Bursa'nın İnegöl İlçesinde bisikletten düşerek yaralanan çocuğu, sedyedeyken annesi teselli etti.

05.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:37

Bisikletten düşerek yaralanan çocuğu annesi teselli etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde bisikletten düşerek yaralanan çocuğu, sedyedeyken annesi teselli etti. O anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre; olay Orhaniye Mahallesi Varışlı sokakta meydana geldi. Bisikletiyle sokakta tur atan 7 yaşındaki Hamza D. biranda dengesini kaybederek düştü. Acılar içerisinde kalan küçük Hamza'nın yardımına annesi yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Hamza D.'yi alarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ambulanstan sağlık görevlileri çocuğu indirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamazken, annesi çocuğunu teselli etti.

Anne bir yandan çocuğunu sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan teselli etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Bisikletten düşerek yaralanan çocuğu annesi teselli etti

Kaynak: İHA

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