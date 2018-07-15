Bisikletten Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da bisikletten düşen yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kumtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile seyir halinde olan Yaşar Özübek (66) düşerek yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yaşar Özübek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN