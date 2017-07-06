Bisikletten Düşen Çocuk Yaralandı

Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



D-100 karayolu üzeri Kirazlı Sapağında bisikleti ile seyir halinde ilerleyen küçük çocuk dengesini kaybedip düşünce yaralandı. Yaralı çocuk için olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin beklendiği sırada vatandaşlar karayolu üzerindeki araçları uyararak olası bir kazanın önün geçmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye sevk edilerek tedavi altına aldı. - DÜZCE