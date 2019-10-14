Bisikletten düşen çocuk, başını traktörün demirine çarpınca hayatını kaybetti

14.10.2019 14:59

Konya'nın Hüyük ilçesinde 5 yaşındaki ana sınıf öğrencisi, kullandığı bisikletinin devrilmesi sonucu park halindeki traktörün demirine başını çarparak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ana sınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Raşit Selim İdare, Akdağ Mahallesi'nde yol üzerinde bisikletini kullanırken eğimli yolda hakimiyetini kaybedip babasına ait olan park halindeki traktörün basamağındaki demirine kafasını vurması sonucu ağır yaralandı. Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Raşit Selim İdare, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA