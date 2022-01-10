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Bisiklette antrenörlük kursları Antalya'da düzenlendi

Bisiklette antrenörlük kursları Antalya'da düzenlendi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 1'inci, 2. ve 3. kademe antrenörlük kursları Antalya'da tamamlandı.

ANTALYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 1'inci, 2. ve 3. kademe antrenörlük kursları Antalya'da tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, antrenörlük kurslarına 73 kursiyer katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da ziyarette bulunduğu kursa başantrenör Branko Filip çevrim içi katılım sağladı ve kursiyerlere pist bisikletiyle ilgili bilgilendirmeler yaptı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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