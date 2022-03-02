Bisikletseverler sezonu yine Marmaris'te açacak

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Amatör yol bisikletçilerinin heyecanla beklediği ve bisiklet tatili olarak bilinen Boostcamp, bu yıl beşinci kez Türk Telekom Prime desteğiyle 23- 27 Mart tarihleri arasında Marmaris gerçekleştirilecek.

2018 yılından bu yana ülke genelinde farklı konseptler ve farklı lokasyonlarda bisiklet kampları olarak organize edilen Boostcamp, bu yıl 23-27 Mart tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğinde ve Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Oteli'nde düzenlenecek organizasyona 150'den fazla yol bisikleti sevdalısının katılması bekleniyor.

Ege'nin muhteşem havasında, çam ağaçlarının arasında pedal çevirecek olan bisikletseverler, 5 gün boyunca farklı rotalarda deneyimli antrenör ve sporculardan oluşan Booster'ların rehberliğinde sürüşlerini gerçekleştirecekler. Kısa ve uzun rota seçeneklerinin yanında farklı hız gruplarına katılma imkanı sunulurken, katılımcılar kendi performanslarına göre pedal çevirebilecekler. Heyecanlı geçmesi beklenen sürüşlerde ise destek araçları da sürüş boyunca mekanik ve acil durum ihtiyaçları için katılımcıların yanında olacak.

Düzenlenecek organizasyona katılmak isteyenler için performans şartı aranmazken sadece kilitli pedal kullanabilmek ve grup sürüşü deneyimine sahip olma şartları aranıyor.

Dünyaca ünlü profesyonel bisikletçilerden olan profesyonel bisikletçi İtalyan Alberto Elli ve profesyonel bisikletçi Alman Christoph Pfingsten de organizasyona davetli olarak katılacak. Katılımcılar profesyonel bisikletçilerle sürüşler yaparak tekniklerini geliştirebilecek ve tecrübelerinden faydalanabilecekler.

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Boost Sport Kurucusu Kerim Sükan; "Bisiklet ve triatlon sporları, tüm dayanıklılık sporları gibi, amatör de olsanız günlük hayatınızın bir parçası olması gerekiyor. Sürekliliği gerektiğinden dolayı, bu sporları yapan kişiler için bu bir yaşam tarzı. İşte Boostcamp tam olarak bu kişilerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış, içerisinde aynı normal hayatlarında olduğu gibi antrenmanlar olan bir tatil. Sadece bir spor kampı değil, amatör sporcu tatili. Hedefimiz, katılımcının fiziksel performansını artırabilmesi kadar, bilgi ve deneyim olarak da kendisine geliştirebilmesi, eğlenmesi, güzel bir ortamda bulunması ve dahil olduğu her Boostcamp konseptinde farklı bir hikayenin parçası olması" dedi. - MUĞLA