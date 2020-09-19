Bisikletseverler gaziler için pedal çevirdi
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Bisikletseverler gaziler için pedal çevirdi

Sakarya'da 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Bisikletseverler gaziler için pedal çevirdi
19.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:50

Sakarya'da 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi önünde buluşan bisikletliler, Çark Caddesi ve Millet Bahçesi güzergahını takip ederek Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğine pedal çevirdi.

Burada derneğin Sakarya Şubesi Başkanı Erol Demir'e günün anısına çiçek takdim eden grup, tüm gazilerin gününü kutladı.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç'ın yanı sıra çok sayıda bisikletsever eşlik etti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ömer Faruk Şimşek
Ömer Faruk Şimşek
AA Editörü
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