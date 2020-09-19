Bisikletseverler gaziler için pedal çevirdi Sakarya'da 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Sakarya'da 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi önünde buluşan bisikletliler, Çark Caddesi ve Millet Bahçesi güzergahını takip ederek Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğine pedal çevirdi.

Burada derneğin Sakarya Şubesi Başkanı Erol Demir'e günün anısına çiçek takdim eden grup, tüm gazilerin gününü kutladı.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç'ın yanı sıra çok sayıda bisikletsever eşlik etti.

Kaynak: AA