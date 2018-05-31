Bisikletliye Çarpmamak İçin Takla Attı: 1 Yaralı
Kayseri’de aniden yola fırlayan bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil takla attı.
Kayseri'de aniden yola fırlayan bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil takla attı.
Kaza, Sivas Caddesi Çifte Kümbet Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. yönetimindeki 38 JP 471 plakalı otomobil, caddeye aniden çıkan bisikletliye çarpmamak için takla attı. Kazanın ardından otomobilin motor kısmında hafif çapta yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Ş., hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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