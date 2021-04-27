ADANA BİSİKLETLİNİN YOLA ATTIĞI TORBADAKİ KÖPEĞİ OTOMOBİL EZDİ
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ADANA BİSİKLETLİNİN YOLA ATTIĞI TORBADAKİ KÖPEĞİ OTOMOBİL EZDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde bisikletli bir kişinin torbaya koyup attığı köpek, yoldan geçen otomobil tarafından ezildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bisikletli bir kişinin torbaya koyup attığı köpek, yoldan geçen otomobil tarafından ezildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletli bir kişi, beraberinde getirdiği ağzı bağlı torbayı yol kenarına atıp uzaklaştı. Bir süre sonra yoldan geçen otomobil, torbanın üzerinden geçti. Bir canlının üzerinden geçtiğini düşünen sürücü, aracı durdurdu. Torbayı kontrol eden çevredekiler, içinde köpek olduğunu fark etti. Ezilen köpeğin öldüğü belirlendi.

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA BİSİKLETLİNİN YOLA ATTIĞI TORBADAKİ KÖPEĞİ OTOMOBİL EZDİ
ADANA BİSİKLETLİNİN YOLA ATTIĞI TORBADAKİ KÖPEĞİ OTOMOBİL EZDİ
ADANA BİSİKLETLİNİN YOLA ATTIĞI TORBADAKİ KÖPEĞİ OTOMOBİL EZDİ
ADANA BİSİKLETLİNİN YOLA ATTIĞI TORBADAKİ KÖPEĞİ OTOMOBİL EZDİ
ADANA BİSİKLETLİNİN YOLA ATTIĞI TORBADAKİ KÖPEĞİ OTOMOBİL EZDİ
ADANA BİSİKLETLİNİN YOLA ATTIĞI TORBADAKİ KÖPEĞİ OTOMOBİL EZDİ
ADANA BİSİKLETLİNİN YOLA ATTIĞI TORBADAKİ KÖPEĞİ OTOMOBİL EZDİ
ADANA BİSİKLETLİNİN YOLA ATTIĞI TORBADAKİ KÖPEĞİ OTOMOBİL EZDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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