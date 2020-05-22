Bisikletlinin trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada Zeytinburnu sahil yolunda bir kamyonete tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü yürekleri ağızlara getirdi.

Zeytinburnu sahil yolunda bir kamyonete tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü yürekleri ağızlara getirdi. Bisikletlinin tehlikeli yolcuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonun kaydedildi.

Zeytinburnu sahil Keneddy Caddesinde ilerleyen bisikletli, bir kamyonete tutunarak yürekleri ağızlara getirdi. Kazaya davetiye çıkartan bisikletli, zaman zaman kamyonetin hızlanmasına rağmen bırakmayarak adeta tehlike saçtı. Bisiklet sürücüsü akan trafikte hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak bir süre ilerledikten sonra, kamyoneti bırakarak ara yollara girip gözden kayboldu. Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA