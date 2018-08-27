Bisikletlinin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Malatya'da trafikte bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen bisikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Malatya'da trafikte bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen bisikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevre Yolu Malatya Şeker Fabrikası yakınlarında seyir halindeki otobüsün arkasına bir eliyle tutunarak bisiklet süren kişi, yaklaşık 2 kilometre boyunca bu şekilde yol aldı.
Bir eliyle otobüsün arka plakasının bulunduğu bölümden tutunan genç, yolculuğunu bu şekilde sürdürdü.
Tehlikeli yolculuk, otobüsün yavaşlamasıyla Bostanbaşı Mahallesi yakınlarında son buldu.