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BİSİKLETLİLERDEN 'TRAFİKTE BİSİKLET VAR' ETKİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA Bisiklet Sevenler Grubu üyeleri, polis tarafından uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine bisiklet sürücülerinin dikkatsizlik nedeniyle ölümlerini anlatarak, üzerinde 'Trafikte Bisiklet Var' yazılı araç kokusu dağıttı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Bisiklet Sevenler Grubu üyeleri, polis tarafından uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine bisiklet sürücülerinin dikkatsizlik nedeniyle ölümlerini anlatarak, üzerinde 'Trafikte Bisiklet Var' yazılı araç kokusu dağıttı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Bisiklet Sevenler Grubu bisikletin trafikteki varlığına dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Polis ekiplerinin Antalya-Kemer Yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine grup üyeleri tarafından son yıllarda trafik kazalarında ölen bisikletlilerin sayıları hatırlatılarak, trafikteki bisiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olunması istedi.

Durdurulan sürücülere ise üzerinde 'Trafikte Bisiklet Var' yazılı araç kokuları hediye edildi.

BİSİKLETLİLERDEN 'TRAFİKTE BİSİKLET VAR' ETKİNLİĞİ

BİSİKLETLİLERDEN 'TRAFİKTE BİSİKLET VAR' ETKİNLİĞİ

BİSİKLETLİLERDEN 'TRAFİKTE BİSİKLET VAR' ETKİNLİĞİ

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