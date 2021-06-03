Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi

Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de bisiklet sürücüleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla trafikte araç sürücülerine broşür dağıtarak farkındalık istedi.

MERSİN'de bisiklet sürücüleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla trafikte araç sürücülerine broşür dağıtarak farkındalık istedi.

Mersin Bisiklet Gezginler Derneği tarafından 2018 yılından beri kutlanan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 'Bisikletliyi fark edin', 'Yolu Paylaş' yazılı pankart taşıyan dernek üyeleri Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran araçların sürücülerine el ilanı dağıttı. Bisikletlilerin trafikte fark edilmesini isteyen Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir, "Bizler bisikletli ulaşımın ve bisikletli yaşamın güzellikleri ve avantajlarının tüm insanlar tarafından fark edilmesini ve yararlanılmasını istiyoruz. Bu etkinliğimizde daha ziyade bisikletlilerin karayolunda yaşadıkları zorluklara ve var olma mücadelesinin sesi olmak için motorlu taşıt sürücülerinin dikkatini çekmek istedik. Bu günkü bu ve diğer etkinliklerimizde bizleri destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

'BEDENİMİZ KAPORTAMIZ'Bisiklet sürücüsü Burçin Kudretoğlu da, "Bizim bedenimiz kaportamız. Bizi her zaman fark etmenizi ve yolu paylaşmanızı istiyoruz. En ufak bir hareketiniz, kornanız bile bizim dikkatimizin dağılmasına ve kaza yapmamıza sebep olabiliyor" diye konuştu.

Ardından grup, bisikletlerine binerek trafikte tur attı.


Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi
Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi
Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi
Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi
Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Burak Sergen Kenan Doğulu İlker Kaleli
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 17:50:55. #1.14#

title