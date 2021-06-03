Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor
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Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor

Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için 19 ilde bazı etkinlikler düzenleyecek.

Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için 19 ilde bazı etkinlikler düzenleyecek.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 3 gün sürecek etkinliklerde, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ile çevrenin korunması arasındaki bağa dikkati çekilmesi amaçlanıyor.

Ataşehir'de kurulan stantlara, 3 gün boyunca bisikletiyle gelen vatandaşlara çekilişe katılma hakkı verilecek. Ardından, 5 Haziran'da yapılacak çekilişle 10 kişiye bisiklet hediye edilecek.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, etkinlik alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının bisikletin bireysel kullanımını teşvik olduğunu söyledi.

Bisiklet kullananları ödüllendirmeyi hedeflediklerini belirten Suyabatmaz, "Ayrıca, atıl durumda bulunan bisikletini, geri dönüşüm için ya da köy okullarında kullanılması için getirip bağışlayan vatandaşlarımıza da çekilişe katılım hakkı veriyoruz." dedi.

Suyabatmaz, 3 Haziran'ın Birleşmiş Milletler tarafından Bisiklet Günü olarak ilan edilmesinin çok önemli olduğunu, bisikletin insan sağlığını, çevreyi ve ekonomi koruyan, iklim değişikliği için karbon salınımı yapmayan bir taşıt haline geldiğini kaydetti.

Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor
Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor
Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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