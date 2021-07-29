'Bisikletli Zabıta' ekipleri göreve başladı

Bilecik Belediyesi tarafından doğa ve çevrenin korunması, bisiklet kullanımının ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kurulan 'Bisikletli Zabıta' ekipleri göreve başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından doğa ve çevrenin korunması, bisiklet kullanımının ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kurulan 'Bisikletli Zabıta' ekipleri göreve başladı.

Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Bilecik Belediyesi bugüne kadar başlatmış olduğu güzel uygulamalar bir yenisini ekledi. Yeni belediyecilik döneminde insan ve çevreye saygı anlayışıyla; şehirde bisiklet kullanımının özendirilmesi ve vatandaşlara hizmetin daha çabuk ulaştırılması amacıyla kurulan 'Bisikletli Zabıta' ekipleri, şehrin birçok noktasında hizmet verecek.

"Daha çok yürüyen ve daha çok bisiklet kullanan bir Bilecik istiyoruz"

Kurulan Bisikletli Zabıta ekibinin görev başında ziyaret eden ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi alan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; 'Bisikletli Zabıta' uygulaması ile birçok açıdan büyük faydalar sağlayacaklarını söyledi. Uygulamanın detayları hakkında bilgi veren Başkan Şahin, daha çok yürüyen ve daha çok bisiklet kullanan bir Bilecik istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sağlıklı Kentler Birliği'nin bir üyesi olarak bugün itibariyle "Bisikletli Zabıta" ekibi görevlerine başladılar. Trafik konusunda algıyı değiştirmek ve daha fazla yürüyen, daha fazla bisiklet kullanan bir Bilecik istiyoruz. Bunu öncelikle Bilecik Belediyesi olarak kendi içimizde başlattık. Bu uygulamanın örnek olarak şehrin tümüne yayılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı