Bisikletli taciz şüphelisi, çevredeki gençler tarafından dövüldü
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Bisikletli taciz şüphelisi, çevredeki gençler tarafından dövüldü

28.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:03
Bisikletli taciz şüphelisi, çevredeki gençler tarafından dövüldü

ANTALYA'da bisikletle gittiği esnada, yolda yürüyen bir kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi, çevredeki gençler tarafından darbedildi.

ANTALYA'da bisikletle gittiği esnada, yolda yürüyen bir kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi, çevredeki gençler tarafından darbedildi.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bisikletle ilerlerken bir kızı taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, bölgede bulunan gençler tarafından yakalanarak yere yatırıldı. Gençlerden biri, şüphelinin başına tokat atarak 'Kalkma' diye seslendi. Gençlerin darbetmesi sonucu yüzü kanlar içinde kalan şüpheli, kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Aldığı darbelerin etkisiyle kendinden geçen şüphelinin o anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelinin gençlerin kendisini darbetmesi sonrası 'Ben polisi çağırıyorum' diyerek elini telefonuna atması dikkat çekerken, olay yerinde bulunan bir kişinin ise 'Taciz etmeyeceksin birader elin kızını, bacısını' demesi görüntülere yansıdı. Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.


Bisikletli taciz şüphelisi, çevredeki gençler tarafından dövüldü
Bisikletli taciz şüphelisi, çevredeki gençler tarafından dövüldü
Bisikletli taciz şüphelisi, çevredeki gençler tarafından dövüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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