Bisikletli sürücü seyir halindeki kamyonete çarptı
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Bisikletli sürücü seyir halindeki kamyonete çarptı

İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK - Haberler | Yerel

Bisikletli sürücü seyir halindeki kamyonete çarptı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan kamyonete çarpan bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bisikletli sürücü seyir halindeki kamyonete çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan kamyonete çarpan bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan Yavuz K., hemen önünde seyreden Burak E. idaresindeki 41 UA 933 plakalı Ford marka kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekibine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan Yavuz K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bisikletli sürücü seyir halindeki kamyonete çarptı
Bisikletli sürücü seyir halindeki kamyonete çarptı
Bisikletli sürücü seyir halindeki kamyonete çarptı
Bisikletli sürücü seyir halindeki kamyonete çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:16:59. #1.14#
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