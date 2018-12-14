Bisikletli Kütüphaneci" Öğrencilerle Buluştu

"Bisikletli Kütüphaneci" olarak bilinen Hakan Yücel, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Basın Yayın ve Radyo Topluluğu tarafından düzenlenen "hayallerini pedalla" konulu söyleşide öğrencilerle buluştu.

Kentteki Halk Kütüphanesi'nde memur olarak çalışan ve bisikletiyle köy çocuklarına kitap götürürken "bisikletli kütüphaneci" olarak anılmaya başlayan Yücel, BEÜ'de düzenlenen programda yaptığı çalışmaları aktardı.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş da kitapların insan hayatının olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Demirtaş, "Bu açıdan bu proje kitabı anlatan, önemini ortaya koyan ve insanın faydasına vurgu yapan bir proje olması nedeniyle çok önemli. Hakan bey bisikletiyle köylere giderek kitaba ulaşması gereken kitleye kitabı ulaştırmak gibi bir kutsal bir görev yapıyor. Kutsal diyorum çünkü insanın hayatına yön veren insanın şekillenmesinde en önemli kaynak kitaptır." dedi.