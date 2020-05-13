Bisikletli 'Kızılay' gönüllülerinden evlere servis
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Bisikletli 'Kızılay' gönüllülerinden evlere servis

TÜRK Kızılay, Batman'da ramazan pidesi ve çocuk yiyecek setlerini, 25 gönüllüden oluşan bisikletli ekiple ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Bisikletli 'Kızılay' gönüllülerinden evlere servis
13.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:20

TÜRK Kızılay, Batman'da ramazan pidesi ve çocuk yiyecek setlerini, 25 gönüllüden oluşan bisikletli ekiple ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kızılay bünyesinde 25 gönüllüden oluşan bisikletli grup oluşturuldu. Bisikletli gönüllüler, ramazan pideleri ve çocuk yiyecek setlerini, ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırdı. Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, yardımları adreslere ulaştıran bisikletli gönüllülere teşekkür etti. Okçu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Pandemi dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Kızılay olarak biz de bir çeşit faaliyet yapıyoruz. Vatandaşlarımızın evlerine giderek ramazan pidesi ve çocukların yiyeceği çocuk setini dağıtıyoruz. Geniş bir ekibimiz var. Profesyonel çalışan bir bisiklet ekibimiz var. Ramazan boyunca birlikte çalışmaya karar verdik. Kızılay'ın bu hizmetine isteyerek gönüllü olarak geldiler. Her akşam 250 aileye toplam 500 ekmek dağıtıyoruz. Hem yaşlılarımıza katkıda bulunuyoruz. Tabi bu hayrı bağışçılar sayesinde yapıyoruz. Onların bağışlarını muhabbetlerini ve sevgilerini birçok ailenin sofrasına taşıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın birbirine yardımcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz."

Bisikletli Kızılay gönüllüsü Feridun Kartal ise ramazan pidesi dağıttıklarını belirterek "Biz de gönüllü olarak çalışıyoruz. Bisiklet grubu olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kızılay ile birlikte pide dağıtıyoruz. Gönüllü olarak destek veriyoruz. Herkesi destek vermeye davet ediyoruz. Pide verdiğimiz ailelerden güzel tepkiler alıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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