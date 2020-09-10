Bisikletli İbrahim'e otomobilin çarpma anı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bisikletli İbrahim'e otomobilin çarpma anı kamerada

SİVAS'ta, otomobilin çarptığı bisikletli İbrahim İ. (17), aracın ön camına çarpıp, yola savrularak, yaralandı.

Bisikletli İbrahim'e otomobilin çarpma anı kamerada
10.09.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:30

SİVAS'ta, otomobilin çarptığı bisikletli İbrahim İ. (17), aracın ön camına çarpıp, yola savrularak, yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kümbet Mahallesi Başbağlar Caddesi'nde meydana geldi. T.Ş. yönetimindeki 58 ABU 489 plakalı otomobil, İbrahim İ.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camına çarpıp, yola düşen İbrahim İ.'yi görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim İ., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İbrahim İ.'nin sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü T.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Ferhat Göçer Okan Bayülgen
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Ricardo Quaresma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Sabah İzmir Karar
Şu an buradasınız: Bisikletli İbrahim'e otomobilin çarpma anı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 17:40:59. #1.15#
title